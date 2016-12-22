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Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве ограничили из-за ДТП
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Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве ограничили из-за ДТП
Общество, 17:44
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Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве ограничили из-за ДТП

В Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого было ограничено движение. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

По данным ведомства, столкнулись «КамАЗ», Jaguar и Ford. «Пострадавших нет, движение ограничено», — отметили в ведомстве.

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Общество

Представитель экстренных служб города заявил «РИА Новости», что в результате ДТП в тоннеле были перекрыты все полосы движения (три из трех), движение транспорта остановлено.

31 января автобус наехал на опору Ленинградского тоннеля в Москве, в результате чего пострадали 12 человек. В «Мосгортрансе» причиной ДТП назвали плохое состояние проезжей части.

Теги: ДТП , Северо-Западный тоннель , Jaguar , «КамАЗ» , Ford , автомобильное движение
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