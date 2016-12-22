В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали более 20 человек

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 22 человека, включая ребенка, заявили в ГУ МВД по региону. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на трассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. По предварительной версии водитель не справился с управлением и съехал в лесополосу. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, автобус после съезда врезался в дерево.
Всего, по данным полиции, в автобусе было около 40 человек. Автобус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, следовал по маршруту Анапа — Ярославль. О жертвах не сообщалось.
11 сентября в ДТП с автобусом в Иркутской области погиб один и пострадали 10 человек. Столкнулись машина Toyota Town Ace и автобус Kia Granbird. Жертвой аварии стал водитель легковой машины. По предварительной версии, он проигнорировал знак «уступи дорогу» и врезался в автобус.