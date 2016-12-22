При столкновении автобуса и автомобиля в Крыму погибли пять человек

В Первомайском районе Крыма на 62-м километре трассы Красноперекопск — Симферополь произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщили РБК в пресс-службе республиканского МВД.

«По предварительным данным, погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле», — отметили в пресс-службе.

По предварительной версии ведомства, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

В середине августа в Крыму на феодоссийской трассе с разницей в час произошло два ДТП. Первая авария произошла недалеко от поселка Насыпное, где столкнулись три автомобиля. В этой аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей. Второе ДТП с участием двух автомобилей произошло спустя час в районе поселка Приморский. Водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chery. Пассажир Geely погиб, другой был ранен. В автомобиле Chery пострадали пять человек, в том числе двое детей.