Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Иркутске

В Иркутске столкнулись автобус и автомобиль, погиб один человек, пострадали еще 10. Об этом сообщает агентство IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области и региональный Минздрав.

Авария произошла на пересечении улиц Баррикад и Ушаковской утром 11 сентября, столкнулись машина Toyota Town Ace и автобус Kia Granbird. Водитель иномарки погиб на месте. По предварительным данным, он проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в автобус.

Из 10 пострадавших шестеро получили легкие травмы, одного человека доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте работают сотрудники полиции и медики, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее один человек погиб и еще трое были ранены в ДТП с фурой и семью автомобилями в Москве. Авария произошла у дома № 100 по Варшавскому шоссе. По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем и врезался в машины, стоявшие перед светофором.