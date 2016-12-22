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Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос»
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Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос»
Политика, 18:50
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Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос»

Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations), основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, подал иски из-за принятия властями Венгрии ряда законопроектов, которые ограничивают работу неправительственных организаций (НПО) на территории этой страны. Об этом сообщает Asocciated Press.

По данным агентства, фонд подал иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный суд Венгрии для оспаривания недавно принятых Будапештом законов, направленных против гражданских групп, которые работают с беженцами и лицами, просящими убежища в Венгрии.

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По словам главы юридической команды фонда Джеймса Голдстона, судебные иски направлены на противодействие законам, «предназначенным для запугивания и заглушения независимых голосов в Венгрии».

«Правительство подорвало независимость судей, приручило средства массовой информации и теперь пытается заставить замолчать группы гражданского общества, которые относятся к числу последних критических общественных голосов, оставшихся в Венгрии», — заявил Голдстон.

В июне правительство Венгрии приняло пакет законов, получивший название «Стоп Сорос». Он вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. В июле венгерские законодатели утвердили 25-процентный налог на финансовую или материальную поддержку групп, способствующих миграции.

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Позднее власти Европейского союза раскритиковали действия венгерских властей. 12 сентября Европарламент инициировал процесс в отношении Венгрии из-за «разрушения властями этой страны демократических институтов». Подобный процесс в отношении члена ЕС был запущен впервые. В случае, если члены Европейского союза поддержат сторону обвинения, Будапешт могут лишить права голоса. При этом Польша пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС.

Теги: Венгрия , мигранты , НПО , судебный иск , ЕСПЧ , Джордж Сорос
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