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Варшава пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС
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Варшава пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС
Политика, 12 сен, 23:19
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Варшава пообещала защитить Венгрию от санкций ЕС
Польша не поддержит введение Евросоюзом санкций против Венгрии за «разрушение европейских институтов», как это решил Европарламент. По действующим законам, чтобы «наказать» одного из членов ЕС нужно единогласное согласие остальных
Фото: Пресс-служба МИД Польши

В европейских организациях Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на сайте ведомства.

Заявление стало реакцией на не имеющее прецедентов решение Европарламента принять меры против Венгрии за «разрушение демократических институтов».

В МИДе заявили, что с озабоченностью восприняли решение Европарламента. «Каждое государство — член ЕС имеет суверенное право осуществления внутренних реформ, которые оно сочтет подходящими», — говорится в заявлении.

«Действия, направленные против государств — членов служат лишь углублению разногласий в ЕC, увеличивая недоверие граждан к европейским институтам. Польша будет голосовать в европейских организациях против возможных санкций в отношении Венгрии», — заверили в МИДе.

Европарламент впервые решил наказать члена ЕС за «разрушение демократии»
Политика

Ранее в среду, 12 сентября, Европарламент инициировали процесс, который в конечном итоге может привести к временному лишению Будапешта права голоса в объединении. Процесс касается первой части ст. 7 Договора о Европейском союзе, в которой указывается, что Совет ЕС на основании «обоснованного предложения» от Европарламента или Еврокомиссии «может констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом [блока] ценностей» объединения и дать этой стране рекомендации по исправлению обнаруженных нарушений. Глубокую обеспокоенность в данном случае у некоторых входящих в ЕС государств вызвала политика венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Критика ЕС касалась в том числе закона «Стоп Сорос», который был принят парламентом Венгрии в конце июня. Закон предполагает введение уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. Пакет поправок получил в Венгрии название «Стоп Сорос» по имени венгерско-американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса (Forbes оценивает его состояние в $8,3 млрд). Его фонд «Открытое общество» оказывал помощь нелегальным мигрантам.


 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Польша
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