Европарламент впервые решил наказать члена ЕС за «разрушение демократии»

Европейский парламент инициировал процесс против Венгрии в связи с «разрушением властями этой страны демократических институтов» и принятием закона «Стоп Сорос». При согласии остальных членов ЕС Будапешт могут лишить права голоса

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Европарламент впервые проголосовал за то, чтобы принять меры против одной из стран ЕС — Венгрии — за «разрушение демократических институтов», сообщает CNN. Таким образом евродепутаты, как отмечает телеканал, инициировали процесс, который в конечном итоге может привести к временному лишению Будапешта права голоса в объединении.

Процесс касается первой части ст. 7 Договора о Европейском союзе, в которой указывается, что Совет ЕС на основании «обоснованного предложения» от Европарламента или Еврокомиссии «может констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом [блока] ценностей» объединения и дать этой стране рекомендации по исправлению обнаруженных нарушений. Глубокую обеспокоенность в данном случае у некоторых входящих в ЕС государств, как указывает CNN, вызывает политика венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Дисциплинарный процесс в отношении страны — члена ЕС Европарламент запустил впервые. До этого такое решение принимал другой орган объединения — Европейская комиссия — в отношении Польши. Дисциплинарный процесс направлен на предотвращение нарушений государствами — членами ЕС «основных ценностей» блока, замечает CNN.

Голосование в отношении Венгрии, по информации телеканала, состоялось в Страсбурге после выступления на заседании нидерландского политика, члена Европарламента Джудит Саргентини (является членом нидерландской партии «Зеленые левые», которая в свою очередь входит в Европейскую партию зеленых). С трибуны политик выразила обеспокоенность в связи с «разрушением в последние годы в Венгрии демократии». Это, как считает Саргентини, в частности, включает в себя «применение [властями этой страны] суровых мер против мигрантов, а также высших учебных заведений и средств массовой информации». После голосования Саргентини, как замечает CNN, поблагодарила своих коллег за то, что они встали «за защиту демократии и верховенства закона».

После того как партия Орбана «Фидес» (Венгерский гражданский союз) пришла к власти в 2010 году и впоследствии с подавляющим преимуществом одержала победу на парламентских выборах в апреле этого года, она все чаще сталкивалась с критикой со стороны Брюсселя из-за своей «жесткой политики».

Критика ЕС касалась в том числе закона «Стоп Сорос», который был принят парламентом Венгрии в конце июня. Закон предполагает введение уголовной ответственности за помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО. Пакет поправок получил в Венгрии название «Стоп Сорос» по имени венгерско-американского миллиардера-филантропа Джорджа Сороса (Forbes оценивает его состояние в $8,3 млрд). Его фонд «Открытое общество» оказывал помощь мигрантам.

Орбан, выступая накануне на дебатах в Страсбурге, назвал доклад Еврокомиссии о политике Венгрии «шантажом». «Говорить, что критика вашего правительства — это критика нации или народа, — это трусливый путь, господин Орбан», — отреагировал на это вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. «Не пытайтесь отвлечь внимание. Если вы приняли эти законы, извольте постоять за них, и мы их обсудим», — написал он на своей странице в Twitter.​

Прежде, как напоминает CNN, ни одно государство — член ЕС не подвергалось максимальной санкции, которую предусматривает ст. 7 Договора о Европейском союзе, — приостановлению ее права голоса в блоке. Для реализации этой меры, как поясняет телеканал, потребуется одобрение всех государств — членов ЕС, кроме обвиняемого государства. Однако и это, как пишет CNN, маловероятно, потому что Польша навряд ли поддержит введение ограничений против Венгрии.​

Ранее, 19 июля, о том, что Еврокомиссия может приступить к санкционным процедурам против Будапешта, если венгерские власти не изменят своей позиции по закону «Стоп Сорос», со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщала местная газета Daily News Hungary.