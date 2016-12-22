Навальный пообещал ответить Золотову после просмотра его ролика

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что еще не смотрел видео главы Росгвардии Виктора Золотова с вызовом его на дуэль, но пообещал отреагировать на него. Об этом он рассказал на заседании в Симоновском суде Москвы, передает корреспондент РБК.

«Посмотрю и, конечно, буду отвечать», — сказал Навальный, уточнив, что из-за того, что его задержали сразу после выхода из спецприемника, он не успел ознакомиться с роликом.

Однако, когда одна из присутствовавших в суде журналисток попыталась показать Навальному видео Золотова, оппозиционер грубо оборвал ее.

Генерал Виктор Золотов 11 сентября опубликовал видео, где ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о закупках продуктов по завышенным ценам. Золотов заявил, что расследование является «оскорбительными клеветническими измышлениями» и обещал сделать из оппозиционера «отбивную», вызвав его на поединок.

При этом 27 августа Тверской суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в январе. Поэтому на момент появления видео он не смог его посмотреть. Юрист ФБК Любовь Соболь рассказала РБК, что фонд готов отвечать за информацию, на которой основано расследование, несмотря на арест оппозиционера.

Сотрудники правоохранительных органов вновь задержали Навального 24 сентября, сразу после того как он вышел на свободу после прошлого ареста. В отношении него возбудили административное дело по ч. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов, которые привели к причинению вреда здоровью человека или его имуществу). Начальник штаба ФБК Леонид Волков предположил, что задержание Навального связано с организацией акций против пенсионной реформы 9 сентября.