ФБК ответил главе Росгвардии на обещание вызвать Навального на поединок

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) готов отвечать за информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии, несмотря на то, что Алексей Навальный находится под административным арестом. Об этом РБК рассказала юрист ФБК Любовь Соболь.

«Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально», — сказала она.

Таким образом в фонде ответили на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызывает на дуэль.

«Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Алексей Навальный лично не может ответить ему, потому что находится в спецприемнике, связь там ограничена», — сказала Соболь. Она добавила, что решение о том, отвечать ли Золотову лично, останется за Навальным.

Ранее 11 сентября Золотов опубликовал видео, в котором ответил на обвинения ФБК о том, что продукты для ведомства закупались по завышенным ценам. Генерал заявил, что расследование фонда является «оскорбительными клеветническими размышлениями». Золотов отметил, что их «не принято просто так прощать», вызвал Навального на дуэль и заявил, что сделает из него «отбивную».

В опубликованном в конце августа расследовании ФБК утверждалось, что в декабре 2017 года «эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов». По данным авторов расследования, в результате стоимость продуктов выросла в два-три раза.



