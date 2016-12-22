На Кубани задержали собиравшего данные о военных объектах сотрудника СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае украинца Сергея Стефаненко, агента Службы безопасности Украины, который собирал сведения о военных объектах, передвижении техники и кадровом составе Минобороны. Об этом сообщает «РБК Краснодарский край» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Мужчине объявили предостережение и предупредили об уголовной ответственности по ст. 276 УК России (шпионаж), а затем выдворили за пределы страны.

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, его заподозрили в сборе сведений о Росгвардии. Позднее он признался, что работал в Крыму по заданию СБУ. Против мужчины завели уголовное дело по статье о шпионаже.