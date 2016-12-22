ФСБ сообщила о признании задержанного украинца в работе на СБУ

Признательные показания Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, зафиксированы на видео. Суд санкционировал его арест

Константин Давыденко (Фото: ФСБ России)

Задержанный в Симферополе гражданин Украины Константин Давыденко сознался в том, что он приехал в Крым для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины, передает ТАСС со ссылкой на видеозапись ФСБ. Признательные показания подозреваемого записывались на камеру, говорится в сообщении.

На видеозаписи Давыденко говорит, что прибыл в Крым «по заданию СБУ» и что сведения ему должен был передать некто по имени Виталий.

Задержанный был этапирован в Москву, где Лефортовский суд поместил его под стражу до 11 апреля. «Интерфакс» передал, что заседание прошло в закрытом режиме.

Давыденко задержали накануне по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК). В ФСБ считают, что он передавал украинским спецслужбам информацию, составляющую государственную тайну. Она касалась деятельности Росгвардии и ФСБ. Утечка этих данных за границу могла нанести ущерб безопасности государства, подчеркнули в спецслужбе. Также было опубликовано видео задержания Давыденко.

Видео: ФСБ России

Шпионаж, согласно действующей редакции Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы на срок от десяти до 12 лет.