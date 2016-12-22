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ФСБ обвинила СБУ в подготовке совместного с ИГ теракта в России
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ФСБ обвинила СБУ в подготовке совместного с ИГ теракта в России
Политика, 10:47
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ФСБ обвинила СБУ в подготовке совместного с ИГ теракта в России
ФСБ объявила о связи Службы безопасности Украины (СБУ) с террористами «Исламского государства». Как рассказал один из задержанных, СБУ и «Правый сектор» помогали ИГ организовать убийство одного из лидеров ДНР
Фото: ЦОС ФСБ / РИА Новости

Задержанный Федеральной службой безопасности член запрещенной в России организации «Исламское государство» на допросе рассказал, что Служба безопасности Украины помогала боевикам ИГ организовывать террористические акты в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

​«На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации «Исламское государство», который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР», — говорится в сообщении. Деятельность организации «Правый сектор» также запрещена в России.

Как следует из сообщения, Магомедов ездил на Украину, где его познакомили с представителями СБУ и «Правого сектора». Целью поездки было решение вопросов «по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья». Украинские спецслужбы, рассказали далее в ФСБ, дали Магомедову задание убить одного из командиров самопровозглашенной ДНР, который проживает в Смоленской области.

При задержании у Магомедова нашли взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем. Он рассказал следователям, что СБУ помогает боевикам «Исламского государства» финансово, а также снабжает их оружием и взрывчаткой.

«Члены ИГ задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ЛНР и ДНР», — заверили в ФСБ.​

В сентябре 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 был убит противник Евромайдана, лидер организации «Оплот» Евгений Жилин. Преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей ресторана, после чего скрылся. Спутник Жилина Андрей Козырев получил ранения и был доставлен в больницу.

В октябре 2016 года при взрыве в лифте погиб один из известных командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов по прозвищу Моторола. В феврале 2017 года в результате теракта погиб командир батальона ополченцев ДНР «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. Москва и сепаратисты традиционно обвиняли во всех этих убийствах украинские спецслужбы. В Киеве заявляли, что гибель командиров и лидеров самопровозглашенных республик — результат внутренних разборок и деятельности ФСБ.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ФСБ , СБУ , «Исламское государство»
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