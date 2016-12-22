ФСБ обвинила СБУ в подготовке совместного с ИГ теракта в России

Задержанный Федеральной службой безопасности член запрещенной в России организации «Исламское государство» на допросе рассказал, что Служба безопасности Украины помогала боевикам ИГ организовывать террористические акты в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации «Исламское государство», который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР», — говорится в сообщении. Деятельность организации «Правый сектор» также запрещена в России.
Как следует из сообщения, Магомедов ездил на Украину, где его познакомили с представителями СБУ и «Правого сектора». Целью поездки было решение вопросов «по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья». Украинские спецслужбы, рассказали далее в ФСБ, дали Магомедову задание убить одного из командиров самопровозглашенной ДНР, который проживает в Смоленской области.
При задержании у Магомедова нашли взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем. Он рассказал следователям, что СБУ помогает боевикам «Исламского государства» финансово, а также снабжает их оружием и взрывчаткой.
«Члены ИГ задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ЛНР и ДНР», — заверили в ФСБ.
В сентябре 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 был убит противник Евромайдана, лидер организации «Оплот» Евгений Жилин. Преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей ресторана, после чего скрылся. Спутник Жилина Андрей Козырев получил ранения и был доставлен в больницу.
В октябре 2016 года при взрыве в лифте погиб один из известных командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов по прозвищу Моторола. В феврале 2017 года в результате теракта погиб командир батальона ополченцев ДНР «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.
31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. Москва и сепаратисты традиционно обвиняли во всех этих убийствах украинские спецслужбы. В Киеве заявляли, что гибель командиров и лидеров самопровозглашенных республик — результат внутренних разборок и деятельности ФСБ.