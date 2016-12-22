В Москве медицинские карты в поликлиниках оснастят радиометками

Все медицинские карты в детских и взрослых поликлиниках столицы оснастят радиометками (RFID) к февралю 2019 года, первая маркировка пройдет в октябре в поликлинике №121 и детской поликлинике №131. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Благодаря радиометке медики смогут фиксировать местоположение карты. «Ежедневно в поликлиниках тысячи амбулаторных карт переносятся из картохранилища на медицинский пост, в кабинет врача и обратно. Возможность отслеживать «маршрут» каждой из них существенно снизит риск утери документа и сократит время на его подбор», — заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Тестирование радиометок проводилось в мае в поликлинике №46, ими были оснащены более 1,5 тыс. медкарт.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать программу реконструкции столичных поликлиник, чтобы добиться одинакового качества обслуживания во всех медучреждениях. По его словам, предыдущая программа по приведению поликлиник к единому стандарту обслуживания обошлась бюджету 100 млрд руб.