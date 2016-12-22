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Собянин предложил программу реконструкции московских поликлиник
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Собянин предложил программу реконструкции московских поликлиник
Политика, 13:35
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Собянин предложил программу реконструкции московских поликлиник
В Москве необходимо реконструировать десятки поликлиник, чтобы обеспечить равный доступ жителям столицы к медицинским услугам, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, масштаб программы еще предстоит оценить
Сергей Собянин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с медиками заявил о необходимости сформировать программу комплексного обновления районных поликлиник столицы, чтобы обеспечить москвичам равный доступ к их услугам. Эти положения войдут в предвыборную программу Собянина.

«У нас десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, не реконструированы, и оборудования недостаточно. А то оборудование, которое мы покупали пять-семь лет назад, многое из него морально и физически устарело. Поэтому мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: а у меня поликлиника хорошо оборудована, хорошо выглядит», — цитирует Собянина ТАСС.

По словам мэра, нужно обеспечить одинаковое качество обслуживания во всех московских поликлиниках. «Это очень важно, потому что, когда мы говорим о равенстве доступа москвичей к качественной медицинской помощи, мы должны понимать это абсолютно конкретно — одинаковое качество обслуживания в любой городской поликлинике и в любом отделении», — отметил он.

При этом мэр отметил, что масштаб проблем будет ясен позже. «Если мы активизируем то, что делается в наших районных поликлиниках и их отделениях, мы поймем масштаб проблемы», — уточнил Собянин.

Он рассказал, что предыдущая программа по приведению поликлиник к единому стандарту обслуживания обошлась в сумму, превышающую 100 млрд руб.

По примеру президента: почему Собянин откажется от дебатов на выборах
Политика

Ранее, 18 июля, во время своего выступления на Московском урбанистическом форуме президент Владимир Путин заявил, что Собянин рассказал ему о своих планах по развитию столицы. «Надеюсь, все они будут реализованы», — добавил тогда президент, отметив, что Сергей Собянин готов брать на себя ответственность, а также идти на диалог с жителями столицы. Москва стала «законодательницей мод» по развитию городов, подчеркнул президент.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Собянин объявил о решении баллотироваться в мае, объяснив это тем, что «чувствует огромную ответственность за то, что происходит» в столице.

Собянин пошел на выборы как самовыдвиженец, но о поддержке его кандидатуры ранее заявляла «Единая Россия». Помимо Собянина баллотируются кандидат от КПРФ Владимир Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Также ранее суд обязал Мосгоризбирком отменить решение об отказе зарегистрировать на выборах кандидатуру бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сергей Собянин , поликлиники , реконструкция
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