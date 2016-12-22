Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медицинских изделий

Министерство промышленности и торговли предложило отменить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для медицинских изделий. Об этом говорится в стратегии развития медицинской промышленности на период до 2030 года, которая опубликована (.doc) на сайте Государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Кроме того, в качестве мер поддержки ведомство предлагает стимулировать производство товаров медицинского назначения на территории России, оказывать поддержу различным участникам отрасли, в том числе малому и среднему бизнесу, который работает в этой сфере. Также Минпромторг хочет развивать инновационные медицинские кластеры, в том числе финансовые и нефинансовые инструменты поддержки. В качестве примера, ведомство предлагает ввести льготную сертификацию медицинских изделий.

Также министерство планирует поддержать разработку и производство критически важных видов медицинских изделий, а также расширить список этой продукции. Наряду с этим предлагается сделать налоговый вычет для производителей медицинских изделий по затратам на обучение сотрудников, по налогу на прибыль от экспорта, а также для компаний, которые создают новые рабочие места.

В настоящий момент изделия медицинского назначения находятся в категории товаров, которые попадают под пониженную ставку НДС в размере 10%.