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Избранный губернатор Хабаровского края рассказал о своих планах
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Избранный губернатор Хабаровского края рассказал о своих планах
Вторые туры — 2018, 06:51
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Избранный губернатор Хабаровского края рассказал о своих планах

Получивший большинство на выборах губернатора Хабаровского края, которые прошли 23 сентября, Сергей Фургал сказал, что уже разработал новое штатное расписание для правительства региона. Об этом он сказал на пресс-конференции в Хабаровске, передает «Интерфакс».

Фургал также отметил, что разработал «структуру», но не уточнил, что имеется ввиду. «Как только я вступлю в должность, вы об этом узнаете», — сказал он. Будущий губернатор отметил, что не хочет на данный момент забегать вперед, так как это «неэтично и неправильно» и он не вступил в должность губернатора. Также он ничего не сказал о кадровых изменениях в регионе и кто будет представлять его в Совете Федерации.

Фургал также сказал, что планируется создать благоприятные условия для инвесторов, которые захотят работать на территории Хабаровского края. Он отметил, что такие условия получат те, кто будут зарегистрированы в регионе, платить в нем налоги и «помогать поднимать» Хабаровский край. «Любой бизнес, который пожелает здесь развиваться и приносить доходы, будет не просто приветствоваться, а будет оберегаться, и любой, кто попытается препятствовать этому будет наказан по закону», — сказал он.

По его словам, в Хабаровской крае есть ряд задач, «которые необходимо было решать еще вчера», и он и его администрация будут ими заниматься. Он отметил, что будет уделено «серьезное внимание» скорой помощи в регионе, сельской медицине и «в самые кратчайшие сроки — молодежи и студентам». «Если мы сегодня не остановим отток наших кадров из этой сферы и не продумаем, как нам, кроме сохранения, их готовить, то система здравоохранения просто прекратит свое существование», — сказал Фургал. Он охарактеризовал систему здравоохранения в Хабаровской крае, как плачевное. Однако, заявил избранный губернатор, в регионе «достаточного хорошо» развита высокотехнологичная медицина, «нельзя жить и без первичного звена».

Выборы через край: к чему приведет отмена итогов голосования в Приморье
Политика

В Хабаровском крае в воскресенье, 23 сентября, прошел второй тур выборов губернатора. По предварительным итогам, победителем стал кандидат от ЛДПР Фургал. За него проголосовали 69,57% избирателей. Действующий глава Хабаровского края от «Единой России» получил 27,97% голосов. Глава хабаровской избирательной комиссии Геннадий Накушнов сообщил, что избирком утвердит итоги выборов через три дня. Он отметил, что в течение пяти дней Фургал должен сложить с себя полномочия депутата Государственной. Накушнов сказал, что после этого он может стать губернатором.

Теги: Хабаровский край , Выборы , Губернатор
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