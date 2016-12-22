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В хабаровском избиркоме назвали срок вступления в должность Фургала
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В хабаровском избиркоме назвали срок вступления в должность Фургала
Вторые туры — 2018, 04:07
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В хабаровском избиркоме назвали срок вступления в должность Фургала

Церемония инаугурации победившего во втором туре выборов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоится на следующей неделе. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов, передает «РИА Новости».

По его словам, Фургал в течение пяти дней должен написать заявление о том, что уходит из Государственной думы. Накушнов пояснил, что должность губернатора не совместима с должностью депутата. Глава хабаровской избирательной комиссии отметил, что после того, как Фургал снимет с себя полномочия парламентария, он вступит в должность. До этого момента губернатором Хабаровского края остается Вячеслав Шпорт.

Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Политика

Второй тур выборов губернатора прошел в Хабаровском крае в воскресенье, 23 сентября. По его итогам победил кандидат от ЛДПР Фургал. За него проголосовали 69,57% избирателей. Действующий губернатор региона Вячеслав Шпорт от «Единой России» получил 27,97% голосов.

Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы главы Хабаровского края признаны состоявшими и их результат «не вызывает никаких сомнений». Она отметила, что официально подвести итоги должна краевая избирательная комиссия. Глава хабаровской избирательной комиссии отметил, что она утвердит итоги выборов через три дня, а именно 26 сентября.

Второй тур в Хабаровском крае был проведен, так как ни один из кандидатов на пост главы региона не набрал в Единый день голосования 9 сентября более 50% голосов. Так, за Фургала проголосовали 35,81% избирателей, а за Шпорта — 35,62%.

Теги: Хабаровский край , Выборы , Губернатор
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