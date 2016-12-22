Мексика опровергла причастность своих дипломатов к покушению на Мадуро

Правительство Мексики отвергло и назвало необоснованными обвинения Венесуэлы в причастности ее дипломатического персонала в Каракасе к покушению на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Соответствующее заявление мексиканский кабмин распространил через МИД страны, сообщается на сайте мексиканского правительства.



«Правительство Мексики и ее дипломатический персонал всегда действуют в полном соответствии с международным правом и в соответствии с принципами внешней политики, которые определены в Конституции», — говорится в сообщении кабинета министров Мексики. В правительстве отметили, что Мехико продолжит прилагать дипломатические усилия, чтобы содействовать разрешению «серьезного кризиса», с которой столкнулась Венесуэла.



В субботу, 23 сентября, венесуэльский министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что посольство Мексики, Чили и министерство иностранных дел Колумбии пытались помочь скрыться человеку, которого, в Каракасе, считают одним из главных организаторов покушения на Мадуро. Речь идет о задержанном Хенриберте Эммануэле Ривасе, который признался в том, что принимал участие в нападении на Венесуэльского лидера, заявил Родригес. Министр связи и информации призвал руководство Месики и Чили объяснить, как с подозреваемым оказались связаны официальные лица этих стран.



Покушение на президент Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено 4 августа в Каракасе с помощью двух беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Военные смогли сбить их, и президент не пострадал. Однако, ранения получили семеро военнослужащий. Мадуро обвинил в покушении колумбийские власти, которые, в свою очередь, все обвинения отрицают. Всего по делу о нападении на венесуэльского лидера проходят 25 человек.