Суд арестовал замглавы правительства Дагестана за превышение полномочий

Советский районный суд Махачкалы арестовал замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Исмаилу Эфендиеву в виде заключения под стражу сроком на десять дней до предъявления обвинения», — сказали в пресс-службе, отметив, что срок ареста может вырасти еще на два месяца при предъявлении обвинений.

Исмаила Эфендиева задержали 22 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. Источник ТАСС сообщал, что в его кабинете и доме прошли обыски, а также было возбуждено уголовное дело.

Собеседник РБК отметил, что его подозревают в махинациях с топливом на АЗС при прошлом главе Дагестана, Рамазане Абдулатипове. Помимо этого, Эфендиева обвиняют в нарушениях при распределении государственных санаториев. Источник «РИА Новости» добавил, что его задержали в рамках уголовного дела, по которому арестовали первого зампреда правительства республики Рамазана Алиева.

Алиева арестовали в начале июля по подозрению в причинении ущерба бюджету Дагестана на 14,157 млн руб. Он ушел в отставку 4 июля. С февраля в рамках антикоррупционной кампании в республике задержали исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и руководителя дагестанского филиала управления автомобильных дорог «Каспий»​ Магомедрасула Омарова.