Замглавы правительства Дагестана задержали за превышение полномочий

В отношении заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Собеседник РБК, близкий к правительству республики, подтвердил эту информацию.

«Он задержан сегодня, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Идут мероприятия, в том числе обысковые, в кабинете и дома», — сказал источник ТАСС.

По словам собеседника РБК, речь идет в том числе о махинациях с топливом на АЗС, которые осуществлялись еще при прошлом главе Дагестана, Рамазане Абдулатипове. Кроме того, Эфендиева обвиняют в нарушениях при распределении государственных санаториев.

Информированный источник «РИА Новости» рассказал, что Эфендиева задержали в рамках уголовного дела, по которому был арестован первый зампред правительства Дагестана Рамазан Алиев.

Алиева подозревают в превышении должностных полномочий, в ФСБ считают, что своими действиями он нанес бюджету республики ущерб на сумму 14 млн руб. Он ушел в отставку 4 июля, за два дня до своего ареста судом.

С февраля этого года в Дагестане началась антикоррупционная кампания, в рамках которой задержали несколько высокопоставленных чиновников, включая исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также руководителя дагестанского филиала управления автомобильных дорог «Каспий»​ Магомедрасула Омарова.