Глава МИД ФРГ выразил недовольство опубликованием решений США в Twitter

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин узнает о некоторых решениях правительства США в Twitter. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, передает Augsburger Allgemeine.

«Мы узнаем о некоторых решениях в Twitter. Иногда у меня создается впечатление, что и в США некоторые узнают о решениях Белого дома сначала через Twitter. Это меняет сотрудничество», — сказал он.

Маас отметил, что раньше по всем ключевым вопросам страны Европы всегда проводили тесные консультации с США, однако сейчас их все меньше. По его словам, правительство Германии хочет большего диалога и координации.

В конце августа Хайко Маас предложил пересмотреть отношения США и ФРГ. По его мнению, они должны быть «обновлены и сохранены». Он предложил перейти на «сбалансированное партнерство», при котором Германия будет отвечать за равновесие и инициировать переговоры. Маас полагает, что создать такие отношения с США можно только в сотрудничестве с европейскими странами. У Соединенных Штатов и Европы должно быть одинаковое «чувство ответственности».