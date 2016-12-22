Глава МИД Германии заявил о планах пересмотреть отношения с США

Главы МИД ФРГ Хайко Масс предложил пересмотреть партнерство США и Европы. Об этом он написал в статье для немецкой газеты Handelsblatt.

По его словам, взаимоотношения Вашингтона и Берлина должны быть «обновлены и сохранены». Масс предложил «сбалансированное партнерство», в котором Германия берет на себя ответственность за это равновесие и в котором Берлин будет инициатором «новых переговоров». «Мы возьмем на себя роль противовеса там, где США провели красную линию», — сказал глава ведомства.

Масс подчеркнул, что цель внешней политики Германии — это построить «сильную» и суверенную Европу. Немецкий министр отметил, что только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейскими странами можно создать сбалансированные отношения с Соединенными Штатами. «Европейский союз должен стать опорой для международного порядка, партнером для всех, кто является его приверженцем. Он предназначен для этого, потому что компромисс и баланс записаны в его ДНК», — сказал Масс.



Глава МИД ФРГ также отметил, что для сбалансированных отношений необходимо, чтобы у европейцев и американцев было равное «чувство ответственности». Он сказал, что трансатлантическое партнерство является незаменимым для ЕС в сфере безопасности. «И в качестве партнера НАТО или в борьбе с терроризмом — нам нужны США», — сказал Масс.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в интересах Европейского союза усилить трансатлантическое партнерство. «Если мы возьмем на себя большую ответственность, мы должны позаботиться о том, чтобы американцы и европейцы могли полагаться на друг друга в будущем», — заявил Масс. Такой путь решило избрать немецкое правительство, заметил министр.

Между США и ЕС начался торговый конфликт после того, как Вашингтон ввел для ЕС пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В ответ Брюссель ввел свои на американские импортные товары, в том числе на табачные изделия. Американский президент Дональд Трамп заявил, что, чтобы предотвратить торговую войну, нужно, чтобы США и ЕС отказались ставить барьеры для взаимной торговли. Трамп сказал, что принятие подобных решений ознаменует «наступление свободного рынка и справедливой торговли». По его словам, Вашингтон готов пойти на такие меры, но в готовности Брюсселя у него есть сомнения.