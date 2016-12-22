МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах ОАЭ в связи с высказываниями одного из близких к властям лиц о теракте на военном параде в Ахвазе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что поверенному выразили осуждение в связи с «безответственными и грубыми» комментариями. Согласно сообщению, его также предупредили, что в случае поддержки террористических актов отдельными лицами, связанным с ведомствами ОАЭ, ответственность будет возложена на правительство страны. В МИД Ирана заявили, что безразличие к таким вещам является неприемлемым.

По данным агентства Fars, бывший советник наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, профессор политологии Абдулхалек Абдулла выступал в своем Twitter в поддержку теракта в Ахвазе.

Накануне в МИД Ирана также были вызваны послы Нидерландов, Дании и Британии. Их обвинили в поддержке иранских оппозиционеров.

Теракт на военном параде в иранском Ахвазе произошел 22 сентября. По последним данным, погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. Двое нападавших были ликвидированы, еще двоих задержали. Reuters передавал​, что ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». По сведениям иранских СМИ, о своей ответственности сообщила группировка, связанная с Саудовской Аравией.