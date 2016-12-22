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Иран вызвал послов европейских стран после теракта на военном параде
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Иран вызвал послов европейских стран после теракта на военном параде
Политика, 00:42
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Иран вызвал послов европейских стран после теракта на военном параде
В МИД Ирана вызывали послов Нидерландов, Дании и Британии. Их обвинили в поддержке иранских оппозиционеров. Ранее в городе Ахваз на западе Ирана боевики расстреляли участников военного парада и зрителей
Сотрудники спецслужб после теракта в Ахвазе (Фото: Behrad Ghasemi / ISNA AP)

МИД Ирана ночью в субботу, 23 сентября, вызывал послов Нидерландов, Дании и Великобритании, сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA. Утром в субботу в иранском городе Ахваз террористы атаковали участников военного парада и зрителей, погибли 25 человек.

Иранские власти обвинили европейские страны в укрывании оппозиционных иранскому режиму групп. «Недопустимо, что эти группы не причислены к террористических организациям в Европейском союзе только потому, что они не совершили терактов в Европе», — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Теракт в Ахвазе произошел во время парада, который проводился в память о погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы. В один момент перед участниками парада и зрителями появились четвером мужчин, которые открыли по ним огонь. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек.

Террористы попытались прорваться к трибуне, где находились офицеры и руководители провинции Хузестан, но были остановлены сотрудниками спецслужб. Двоих боевиков застрелили, еще двоих задержали.

Reuters со ссылкой на исламистское агентство Amaq сообщило о том, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Иранские власти пока что не называли подозреваемых в совершении теракта. IRNA сообщило, что речь идет о группировке, которая поддерживается властями Саудовской Аравии. Глава МИД Ирана заявлял, что атаковавшие Ахваз террористы были подготовлены при помощи иностранных государств. ​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Иран , Теракт
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