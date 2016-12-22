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В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍
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В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍
Политика, 19:09
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В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍

В Крыму рассматривают шесть причин выброса загрязняющих веществ на севере полуострова в районе Армянска. Об этом заявил руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко, сообщает «РИА Новости».

Первой, как заявил Михайличенко, является сброс неустановленных химических веществ с территории сопредельного государства. Он добавил, что остальными версиями являются выброс вредных веществ в атмосферу предприятия ООО «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса веществ предприятиями «Бром» и «Крымский cодовый завод», превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель и нарушение правил эксплуатации кислотонакопителя.

По словам Михайличенко, информация не разглашается в интересах следствия.

В конце августа в Армянске на предприятии «Крымский титан» произошел выброс загрязняющего вещества из-за пересохшего кислотонакопителя, в результате чего на металлических предметах и листьях деревьев образовался маслянистый налет. После этого завод приостановил работу, а детей из Армянска вывезли в санатории. Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело.

Киев заподозрил Россию в намеренном выбросе опасных веществ в Крыму
Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в районе Армянска и Красноперекопска может повториться выброс сернистого ангидрида в случае возвращения жаркой погоды. 14 сентября в Армянске и близлежащих селах было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Украинская нацполиция заявила, что по одной из версий выброс является спланированной акцией России. В Киеве считают, что таким образом российские власти могли попытаться добиться разблокировки Северо-Крымского канала, по которому до 2014 года поставлялась вода на полуостров.

Теги: Украина , Крым , загрязение воздуха , вредные выбросы
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