В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍

В Крыму рассматривают шесть причин выброса загрязняющих веществ на севере полуострова в районе Армянска. Об этом заявил руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко, сообщает «РИА Новости».
Первой, как заявил Михайличенко, является сброс неустановленных химических веществ с территории сопредельного государства. Он добавил, что остальными версиями являются выброс вредных веществ в атмосферу предприятия ООО «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса веществ предприятиями «Бром» и «Крымский cодовый завод», превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель и нарушение правил эксплуатации кислотонакопителя.
По словам Михайличенко, информация не разглашается в интересах следствия.
В конце августа в Армянске на предприятии «Крымский титан» произошел выброс загрязняющего вещества из-за пересохшего кислотонакопителя, в результате чего на металлических предметах и листьях деревьев образовался маслянистый налет. После этого завод приостановил работу, а детей из Армянска вывезли в санатории. Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело.
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в районе Армянска и Красноперекопска может повториться выброс сернистого ангидрида в случае возвращения жаркой погоды. 14 сентября в Армянске и близлежащих селах было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.
Украинская нацполиция заявила, что по одной из версий выброс является спланированной акцией России. В Киеве считают, что таким образом российские власти могли попытаться добиться разблокировки Северо-Крымского канала, по которому до 2014 года поставлялась вода на полуостров.