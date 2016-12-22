Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома Лихачева

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена ЦИК России Василия Лихачева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», — говорится в указе.
Уточняется, что данный документ вступил в силу в день его подписания.
Ранее стало известно, что Лихачев намеревался покинуть ЦИК из-за расхождений с главой комиссии Эллой Памфиловой «во взглядах на работу». О сути конфликта не было известно. В Кремле не хотели ухода Лихачева, однако изменить его решение не удалось. Источник РБК сообщал, что ему нашли другую должность, «не связанную с госслужбой».
Василий Лихачев обеспечивал голосование на зарубежных избирательных участках с 2016 года. Кроме этого, он отвечал за выборы в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях. Лихачев прошел в ЦИК по президентской квоте.