Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома Лихачева

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке ​члена ЦИК России Василия Лихачева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», — говорится в указе.

Уточняется, что данный документ вступил в силу в день его подписания.

Ранее стало известно, что Лихачев намеревался покинуть ЦИК из-за расхождений с главой комиссии Эллой Памфиловой «во взглядах на работу». О сути конфликта не было известно. В Кремле не хотели ухода Лихачева, однако изменить его решение не удалось. Источник РБК сообщал, что ему нашли другую должность, «не связанную с госслужбой».

Василий Лихачев обеспечивал голосование на зарубежных избирательных участках с 2016 года. Кроме этого, он отвечал за выборы в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях. Лихачев прошел в ЦИК по президентской квоте.

