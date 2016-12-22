Куратор выборов за рубежом подтвердил свой уход из ЦИК

Занимавшийся организацией выборов за пределами России член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василий Лихачев ушел в отставку, заявила пресс-секретарь комиссии Юлия Фелонина. Об этом сообщает ТАСС.

Сам Лихачев рассказал «Интерфаксу», что мотивом его ухода стало то, что он выполнил задачи, которые были перед ним поставлены. ​Он добавил, что его уход не связан с несогласием с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Лихачев покинет ЦИК. По словам собеседника издания, близкого к Кремлю, у Лихачева возникли расхождения с Памфиловой «во взглядах на работу». Суть конфликта не раскрывалась. В Кремле, сообщили РБК источники, не хотели ухода Лихачева, тем не менее его решение изменить не удалось. Ему найдена другая должность, «не связанная с госслужбой».

Лихачев обеспечивал голосование на зарубежных избирательных участках с 2016 года, войдя в ЦИК вместе с Эллой Памфиловой. Кроме международного направления Лихачев отвечал за выборы в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях. Лихачев прошел в ЦИК по президентской квоте.