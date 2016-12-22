Куратор выборов за рубежом подтвердил свой уход из ЦИК

Занимавшийся организацией выборов за пределами России член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василий Лихачев ушел в отставку, заявила пресс-секретарь комиссии Юлия Фелонина. Об этом сообщает ТАСС.
Сам Лихачев рассказал «Интерфаксу», что мотивом его ухода стало то, что он выполнил задачи, которые были перед ним поставлены. Он добавил, что его уход не связан с несогласием с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Лихачев покинет ЦИК. По словам собеседника издания, близкого к Кремлю, у Лихачева возникли расхождения с Памфиловой «во взглядах на работу». Суть конфликта не раскрывалась. В Кремле, сообщили РБК источники, не хотели ухода Лихачева, тем не менее его решение изменить не удалось. Ему найдена другая должность, «не связанная с госслужбой».
Лихачев обеспечивал голосование на зарубежных избирательных участках с 2016 года, войдя в ЦИК вместе с Эллой Памфиловой. Кроме международного направления Лихачев отвечал за выборы в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях. Лихачев прошел в ЦИК по президентской квоте.