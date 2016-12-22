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Израиль выразил опасение из-за ответных мер России после крушения Ил-20
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Израиль выразил опасение из-за ответных мер России после крушения Ил-20
Политика, 10:55
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Израиль выразил опасение из-за ответных мер России после крушения Ил-20

Власти Израиля опасаются, что ответные меры России за сбитый Ил-20 приведут к ограничению зоны полета израильских ВВС на территории Сирии и «обрежут крылья» Тель-Авиву. Об этом сообщает газета Haaretz.

По данным издания, Израиль рассчитывает, что Россия закроет воздушное пространство не более чем на неделю и не введет дополнительные ограничения, такие как запрет полетов израильских ВВС на территориях вблизи российских военных баз, что закроет им доступ к местам севернее Дамаска.

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По мнению журналистов, российский запрет может повлиять на ограничение присутствия израильских самолетов в Сирии, а следовательно, на создание «безопасных зон» для правительственных войск, иранских войск и представителей ливанской партии «Хезболла».

В статье приводятся слова министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который утверждает, что его переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными российскими чиновниками, приезд делегации с ​главкомом израильских ВВС Амикамом Норкиным показывают стремление Израиля наладить отношения с Москвой.

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Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября. В результате крушения погибли 15 военнослужащих. В Минобороны России заявили, что на самолет сирийский комплекс С-200 нацелили израильские истребители, которые наносили удары по объектам в Латакии. Израиль, в свою очередь, объявил, что причиной гибели Ил-20 стал «беспорядочный огонь» сирийских ПВО.
 


 

Теги: Израиль , опасения , ответные меры , Ил-20
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