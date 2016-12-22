Минобороны пообещало раскрыть информацию о гибели Ил-20 23 сентября

Министерство обороны России в воскресенье, 23 сентября, раскроет хронологию событий, которые привели к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что Минобороны опубликует детальную информацию обо всех обстоятельствах авиакатастрофы. В ведомстве указали, что будет представлена поминутная хронология случившегося с объективными данными радиолокационных средств, а также действий израильской авиации в районе авиакатастрофы.

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября, погибли все 15 находившихся на борту военнослужащих. В Минобороны России заявили, что самолет «подставили под удар» сирийского комплекса С-200 израильские истребители, которые наносили удары по объектам в Латакии. Израиль заявил, что причиной гибели Ил-20 стал «беспорядочный огонь» сирийских ПВО. 20 сентября израильская делегация прибыла в Москву на встречу с российскими военнослужащими и передала им данные об инциденте.