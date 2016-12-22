Вице-президент Вьетнама возглавила страну после смерти Чан Дай Куанга

Вице-президента Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь назначили исполняющей обязанности президента страны после того, как 21 сентября скончался вьетнамский лидер Чан Дай Куанг. Об этом сообщает Tin Nóng 24h со ссылкой на правительство.

«Постоянный комитет Национального собрания рад сообщить, что вице-президент государства Данг Тхи Нгок Тинх назначена временно исполняющей обязанности президента Социалистической Республики Вьетнам в соответствии с Конституцией страны», — говорится в сообщении.

По словам правительства, Данг Тхи Нгок Тхинь будет находить на должности до тех пор, пока Национальное собрание не изберет нового вьетнамского лидера. Точная дата избрания нового президента пока неизвестна.

Исполняющая обязанности президента Вьетнама 59-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь с 2016 года занимала должность заместителя начальника канцелярии Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама.

Бывший президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался 21 сентября на 63 году жизни. Сообщалось, что лидер страны умер в военном госпитале от от редкой вирусной болезни. По словам медиков, излечить эту болезнь было невозможно.