В Ханое умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Страну он возглавлял с 2016 года

Чан Дай Куанг (Фото: Minh Hoang / Reuters)

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года в Центральном военном госпитале вьетнамской столицы. Туда он был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем, сообщает издание VN Express.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Долгое время он работал в органах государственной безопасности, а возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга.

Президент Вьетнама избирается Национальным собранием из числа депутатов.

Материал дополняется.