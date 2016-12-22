Умер президент Вьетнама
Политика, 08:13
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Умер президент Вьетнама
В Ханое умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Страну он возглавлял с 2016 года
Чан Дай Куанг
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года в Центральном военном госпитале вьетнамской столицы. Туда он был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем, сообщает издание VN Express.
Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Долгое время он работал в органах государственной безопасности, а возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга.
Президент Вьетнама избирается Национальным собранием из числа депутатов.
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