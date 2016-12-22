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Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий вирус
Политика, 13:02
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Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий вирус
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от редкой вирусной болезни. По словам медиков, излечить эту болезнь было невозможно
Чан Дай Куанг (Фото: Kham / Reuters)

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием. Об этом сообщил Нгуен Куок Чиеу, глава специального медицинского управления Вьетнама, ответственного за заботу о здоровье руководителей этой страны, сообщает VnExpress.

«Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», — сказал Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

«Эксперты и врачи из Японии занимались лечением президента около года, но нет лекарств, чтобы полностью излечить эту болезнь, ее можно было только замедлить», — сказал Нгуен Куок Чиеу.

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По его словам, состояние президента резко ухудшилось накануне, 19 сентября, после чего его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а в 10:05 (06:05 мск) 21 сентября не приходя в сознание скончался.

Дата похорон президента пока не определена, как и дата проведения новых выборов — президент Вьетнама избирается Национальным собранием из числа депутатов. Чан Дай Куанг занял этот пост в 2016 году.

Президент Вьетнама формально является главой государства, однако фактически руководство страной осуществляют генеральный секретарь Коммунистической партии и глава правительства.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Вьетнам , вирус
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