Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

Президент России Владимир Путин направил телеграмму генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с соболезнованиями в связи со смертью президента Чан Дай Куанга. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В телеграмме российский лидер заявил, что Куанг заслужил уважение соотечественников и обладал высоким международным авторитетом. Путин отметил, что президент Вьетнама многое сделал для того, чтобы укрепить национальную безопасность страны, и отстаивал интересы своего государства на международной арене.



По словам Путина, Куанг внес личный вклад в развитие стратегических и партнерских отношений между Россией и Вьетнамом и в сотрудничество между странами в разных областях. «Его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть самых сложных вопросов вызывали самое искреннее уважение», — заметил президент России. Путин также передал слова «искреннего сочувствия» родным и близким умершего президента, правительству Вьетнама и его народу.

Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября, в возрасте 61 года после продолжительной болезни. Вьетнамский президент скончался в Центральном военном госпитале Ханоя, куда он был доставлен в критическом состоянии. Последний раз Куанг появился на публике в среду, 19 сентября, во время встречи с членами политбюро Компартии. Чан Дай Куанг занимал пост главы государства с 2016 года.

Официальная дата и место похорон пока не названы. Также пока не известно, когда во Вьетнаме пройдут выборы нового президента. Он избирается национальным собранием из числа парламентариев. Фактически руководит страной генеральный секретарь Коммунистической партии и глава правительства.