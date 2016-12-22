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Генсек ООН осудил теракт на военном параде в Иране
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Генсек ООН осудил теракт на военном параде в Иране
Политика, 03:45
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Генсек ООН осудил теракт на военном параде в Иране

Генсек ООН Антониу Гуттереш осудил теракт на военном параде в иранском Ахвазе и выразил соболезнования семьям погибших, следует из официального сообщения.

«Генсек осуждает атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, жертвами которой стали много людей, включая детей. Он выражает соболезнования семьям жертв, правительству и народу Ирана. Он желает пострадавшим скорого выздоровления», — следует из сообщения.

Теракт произошел в городе Ахваз в иранской провинции Хузестан на параде в честь годовщины начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов. По участникам парада и зрителям открыли огонь четверо мужчин. Жертвами нападения стали 29 человек, двое нападавших были убиты иранскими силами безопасности, еще двое — задержаны.

Теги: Генсек ООН , Теракт , Иран
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