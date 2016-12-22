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В МВД оценили число участников митинга против пенсионной реформы в Москве
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В МВД оценили число участников митинга против пенсионной реформы в Москве
Пенсионная реформа, 14:48
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В МВД оценили число участников митинга против пенсионной реформы в Москве

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 3 тыс. человек, сообщили РБК в московском ГУ МВД. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что акция протеста, которую организовала партия и которая была посвящена пенсионной реформе, собрала «на порядок больше» людей.

В ГУ МВД отметили, что акция была согласована властями Москвы, порядок охраняли сотрудники полиции и Росгвардии.

В свою очередь, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что митинг собрал свыше 50 тыс. участников. Депутат Госдумы Рашкин в разговоре с РБК предположил, что людей было «на порядок больше», чем 3 тыс., но отказался конкретизировать число участников.

«Препятствий [со стороны полиции] по установке сцены, организации шествия не было. Единственное, пытались убрать нашу инсталляцию и наглядную агитацию, которую мы несли в руках: это клетка, в которую должен был сесть человек, пенсионер», — рассказал Рашкин.

Медведев не исключил новых изменений пенсионного законодательства
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В субботу, 22 сентября, КПРФ организовала митинги против повышения пенсионного возраста в разных регионах России. Как отмечает «Интерфакс», на Дальнем Востоке акции протеста прошли во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Также митинги состоялись в крупных городах Сибири — Барнауле, Красноярске, Омске и Новосибирске. Представитель мэрии Новосибирска заявил «Интерфаксу», что участие в акции против пенсионной реформы приняли около 700 жителей города. Полиция сообщила о 400 митингующих.

О решении повысить пенсионной возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин в июне объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Минфине объяснили необходимость реформы «негативными» демографическими процессами, в том числе сокращением числа работающих граждан и ростом количества пенсионеров.

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
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Позже президент России Владимир Путин внес в реформу изменения, предложив закрепить в ней ряд гарантий. Он также выступил за повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63-х, как предполагалось ранее.

Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах Еще 7 фото
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Последние крупные акции против пенсионной реформы прошли 9 сентября, в единый день голосования. Митинги более чем в 20 городах России организовал оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники. Согласно данным «ОВД-Инфо», за участие в них по России задержали примерно 1,2 тыс. человек. Правозащитники заявили, что больше всего задержаний было в Санкт-Петербурге — 623 человека. По данным МВД, там были задержаны только 100 митингующих.

Теги: пенсионная реформа , Москва , митинг
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