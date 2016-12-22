Медведев не исключил новых изменений пенсионного законодательства

После принятия пенсионной реформы партии «Единая Россия» следует следить за тем, как будут работать новые нормы, и в случае необходимости вносить корректировки, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на обсуждении предложений партии ко второму чтению закона о пенсионной реформе.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она в известной степени только начинается. Потому что задача для нашей партии — в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать», — заявил Медведев.

По его словам, партии необходимо будет вносить дальнейшие изменения в пенсионное законодательство, если это потребуется. В частности, премьер заявил о необходимости следить за рынком труда и «взаимоотношениями» между работодателями и их сотрудниками в связи с пенсионной реформой.

Изначально законопроект предполагал повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и с 55 до 63 лет для женщин. Эту необходимость в Минфине объяснили негативными демографическими трендами, в числе которых сокращение числа работающих граждан и рост количества пенсионеров.

Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин, предлагаемый в реформе, нужно снизить до 60 лет. Кроме того, президент предложил сохранить определенные льготы для лиц предпенсионного возраста и установить административную или уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров. Поправки Путина к законопроекту были внесены в Госдуму 6 сентября.