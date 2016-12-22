Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по рефинансированию долга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи российская сторона не отвергла предложение о рефинансировании долга в размере $1 млрд. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Здесь тоже отторжения не было никакого», — сказал Лукашенко. По его словам, также обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки.
21 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили двусторонние отношения, евразийскую интеграцию и международные проблемы. Лукашенко отметил, что переговоры с Путиным были тяжелыми, но результативными.
В начале сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки в Белоруссию нефтепродуктов нецелесообразны и неконструктивны. Он пояснил, что Белоруссия обеспечивает себя нефтепродуктами за счет переработки российской нефти, а Россия продолжает поставки нефтепродуктов в страну. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сказал, что такие заявления имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности.
10 августа агентство Reuters сообщило, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и СПГ в Белоруссию. Эту информацию РБК подтвердил чиновник одного из российских профильных ведомств.