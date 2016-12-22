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Минск ответил Новаку на слова о нецелесообразности поставок нефти
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Минск ответил Новаку на слова о нецелесообразности поставок нефти
Политика, 21:50
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Минск ответил Новаку на слова о нецелесообразности поставок нефти
Российский министр, заявляя о нецелесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию, пытается повлиять на ход переговорного процесса. Минск не будет транслировать в СМИ свои аргументы, заверил глава «Белнефтехима»
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Слова министра энергетики России Александра Новака о том, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразны, неконструктивны, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БелТА.

«Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — сказал Рыбаков. Он отметил, что введение каких-либо запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС (Евразийский экономический союз). «Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», — сказал председатель концерна.

Участники переговоров с белорусской стороны высказывают свое мнение на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса, подчеркнул Рыбаков.

Днем в понедельник, 3 сентября, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что считает беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию экономически нецелесообразными и что сейчас ведутся переговоры о введении индикативных балансов поставок на 2019 год. Он отметил, что Белоруссия обеспечивает себя нефтепродуктами за счет переработки российской нефти, а Россия продолжает поставки нефтепродуктов в Белоруссию.

Первым о том, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и СПГ в Белоруссию, сообщило агентство Reuters. Эту информацию РБК подтвердил чиновник одного из российских профильных ведомств.

Рыбаков ранее говорил, что Москва мотивирует предложение ввести пошлины потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема вывоза нефтепродуктов. По информации Reuters, Россия также отказалась выдавать Белоруссии кредит на сумму до $1 млрд. Для возобновления поставок и выдачи кредита Москва требует выплатить компенсацию за поставленные ранее нефтепродукты.

​В Минфине в ответ на запрос РБК информацию о приостановке кредитования Белоруссии опровергли.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минск , Александр Новак
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