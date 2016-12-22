Белоруссия разместит суверенные облигации в России

Минфин Белоруссии заключил с банками соглашение о размещении на Мосбирже рублевых гособлигаций. Срок размещения — минимум три года. Привлеченные средства планируется направить на погашение долгов перед кредиторами из России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с четырьмя банками о размещении рублевых гособлигаций на Московской бирже, сообщает ведомство. Организаторами выпуска стали российские Газпромбанк, «ФК Открытие»​ и Совкомбанк, а соорганизатором размещения — Евразийский банк развития.

Параметры эмиссии не раскрываются. Объем размещения будет установлен по итогам консультаций с банками-организаторами, сообщил РБК начальник Главного управления государственного долга Минфина Белоруссии Андрей Белковец. По его словам, программа предусматривает два выпуска белорусских облигаций в рублях — первый будет размещен до конца 2018 года, а второй планируется разместить до конца 2019 года. Срок обращения бумаг составит минимум три года, чтобы не увеличивать выплаты бюджета по погашению долговых бумаг в краткосрочной перспективе, отметил Белковец.

«Полученные в результате размещения средства не будут конвертироваться в доллары, а будут использованы для платежей российским кредиторам, в том числе правительству», — пояснил представитель белорусского Минфина. Задолженность Белоруссии перед Россией по государственным кредитам на начало июля составила $7,7 млрд.

Размещение рублевых гособлигаций осуществляется в рамках работы по диверсификации базы инвесторов и инструментов заимствования. «Цель — сделать две-три отправные точки и сформировать кривую доходности на российском рынке в качестве бенчмарка для привлечения корпоративных инвесторов в среднесрочной перспективе», — сообщил Белковец.

Минфин Белоруссии объявил о запуске трехлетней программы заимствований на российском рынке в начале июне. «Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально — $100 млн в эквиваленте в год», — говорил «Интерфаксу» первый замминистра финансов Максим Ермолович.

Продать банкам

Задача размещения — привлечь максимально широкий круг российских инвесторов, а также иностранцев, сообщил РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Основными инвесторами могут стать банки, финансовые компании и фонды, а также физлица. Что касается объема размещения, сроков, возможной премии к ОФЗ — все это будет решаться ближе к осени с учетом конъюнктуры рынка, отметил Шулаков.

Ключевыми покупателями госдолга Белоруссии могут стать российские коммерческие банки, считает представитель белорусского Минфина.

Белоруссия уже выходила на российский рынок в 2010 году, но это было разовое событие — теперь же речь идет о системном подходе к размещению, полагает Денис Шулаков. «Если вы посмотрите на валютную корзину Белоруссии (включает доллар США, евро, российский рубль и является ориентиром для курсовой политики белорусского ЦБ. — РБК), то рубль в ней достигает уже порядка 50%. Более того, Белоруссия — торговый партнер России, оттуда экспортируется на российский рынок огромная масса товаров», — пояснил вице-президент Газпромбанка. Для российского финансового рынка и, в частности, для его инфраструктуры во главе с Московской биржей тоже важно сейчас выстроить работу с суверенными и корпоративными иностранными долговыми бумагами, заключил Шулаков.

В 2010 году Белоруссия разместила в России двухлетние облигации на 7 млрд руб. по ставке 8,7% годовых. Тогда организаторами выпуска стали Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк.