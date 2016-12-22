Reuters узнал о планах России ограничить поставки топлива в Белоруссию

На такие меры власти идут для того, чтобы пополнить бюджет. Для возобновления поставок необходимо выплатить компенсации за поставленные нефтепродукты, узнал Reuters

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Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Об этом говорится в пояснительной записке зампреда «Белнефтехима» Андрея Рыбакова к протоколу изменения двухстороннего межправительственного соглашения, с которой ознакомился Reuters.

«Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — цитирует агентство текст пояснительной записки.

Также, по данным Reuters, Россия отказалась от предоставления Белоруссии госкредита на сумму до $1 млрд. Также российские власти заблокировали перечисление Белоруссии двух кредитов из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Кроме этого, в июле Москва приостановила выплату по так называемому механизму перетаможки и работу по предоставлению Белоруссии госкредита до $1 млрд на 2019 год.

Для возобновления энергопоставок и кредитования Россия требует компенсаций за поставленные ранее в Белоруссию нефтепродукты. Источник агентства в российском правительстве подчеркнул, что в Кремле озабочены ростом экспорта в соседнюю республику, от чего страдает российский бюджет. По словам источника агентства в финансовых кругах, который знаком с ходом переговоров, перечисление траншей Россия приостановила из-за «новых разногласий <...> по нефти и газу».

Белорусский Минфин и Минэнерго России отказались от комментариев агентству.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал РБК, что летом замглавы правительства провел установочную встречу с ​заместителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Семашко, на которой обсуждался широкий круг вопросов в энергетической сфере. По его словам, говорить о каких-то принятых решениях пока преждевременно.

В Минфине опровергли информацию о приостановке кредитования Белоруссии. «Согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Чиновник одного из профильных ведомств подтвердил РБК информацию Reuters о сокращении поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Он также объяснил это необходимостью исключить выпадающие доходы из российского бюджета. По его словам, ежегодно из-за беспошлинной поставки нефтепродуктов бюджет страны теряет от 10 до 20 млрд руб. В прошлом году эта сумма составила порядка 10 млрд руб., в 2018-м ожидается недоимка в размере 15–20 млрд руб. из-за роста цен на нефтепродукты, отметил он.

«При этом, учитывая рыночную ситуацию с ростом спроса и цен на дизельное топливо в Европе, Белоруссия начала пользоваться своими возможностями, чтобы заработать на реэкспорте российских нефтепродуктов. Их заводы перерабатывали темные нефтепродукты в светлые и отправляли на экспорт. Теперь такая возможность будет утрачена», — объяснил собеседник.

В прошлом году Нацбанк Белоруссии отчитался об увеличении международных резервных активов республики в полтора раза, до $7,4 млрд. В Минске объяснили такую динамику кредитным траншем от Евразийского фонда развития и стабильности, контролируемого Россией, а также торговлей нефтью.

Reuters указывает, что Евразийский фонд в 2016 году одобрил кредит Минску на $2 млрд. К настоящему времени Белоруссия получила как минимум пять траншей из фонда на $1,6 млрд и планировала получить шестой в конце прошлого года и седьмой в первом квартале этого года на суммы в $200 млн. Фонд, однако, отложил перевод шестого транша, объяснив это тем, что Белоруссия не выполнила условия его предоставления.

Также в 2017 году Москва и Минск договорились о поставках 24 млн т нефти в год. Сделка была заключена в рамках индикативного баланса. Из указанных в договоре объемов Россия фактически поставила 18 млн т нефти, а за недопоставленные 6 млн т Россия обещала компенсировать выпадающие доходы от экспортной пошлины (так называемая перетаможка).​