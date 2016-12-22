Рогозин назвал сроки подписания контракта на вторую очередь Восточного

Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется после подписания контракта, которое ожидается в октябре 2018 года. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

По словам Рогозина, после подписания контракта начнется «большая стройка», которая по масштабу будет больше, чем при строительстве комплекса для ракет «Союз-2». Он добавил, что для сотрудников Восточного также нужно построить школы, кинотеатр, театр и спортивные учреждения.

Рогозин также напомнил, что в 2019 году планируется провести не менее пяти пусков с космодрома Восточный.

10 сентября стало известно, что под основанием стартового комплекса для ракет-носителей на космодроме Восточный обнаружены пустоты. 5 сентября корпорация заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО «Адонис». Стоимость контракта составляет 4,57 млн руб. В пресс-службе ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) объяснили РБК, что появление пустот в бетоне связано с тем, что заливка бетонного основания стартового стола была выполнена с браком.

Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, первый пуск прошел 28 апреля. Всего с космодрома было запущено три ракеты.