Член южнокорейской делегации назвал дату визита главы КНДР в Сеул

Лидер КНДР Ким Чен Ын в декабре посетит столицу Южной Кореи, заявил глава южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик, передает Yonhap.
Как отмечает агентство, Сон Гён Сик был членом делегации Южной Кореи в ходе визита президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян. «Ким Чен Ын сказал, что посетит Сеул в декабре», — заявил глава CJ Group журналистам в Нью-Йорке.
С 18 по 20 сентября лидеры двух Корей провели саммит в Пхеньяне, по итогам которого было подписано всеобъемлющее соглашение, призывающее обе стороны прекратить «все враждебные действия».
Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились создать на границе между государствами буферную зону, чтобы не допустить военных инцидентов. КНДР также обязалась демонтировать два ядерных объекта.
Тогда же Ким Чен Ын пообещал, что посетит Сеул «в ближайшем будущем». Как уточнил позже южнокорейский лидер, визит должен состояться до конца года.