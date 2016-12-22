Ким Чен Ын пообещал в ближайшем будущем посетить Сеул

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приехать в Сеул. Об этом рассказал после переговоров лидеров двух Корей в Пхеньяне, передает The Korea Times.

«Я пообещал президенту Мун Чжэ Ин посетить Сеул в ближайшем будущем», — сказал Ким Чен Ын. В ответ лидер Южной Кореи заявил, что стороны договорились освободить Корейский полуостров от «ужасов войны».

Переговоры в Пхеньяне стали третьей встречей лидеров двух Корей. По итогам их переговоров они подписали совместное заявление, а Мун Чжэ Ин заявил, что стороны впервые решились осуществить «конкретные шаги» по денуклиаризации.

Президент Южной Кореи рассказал, что им удалось договориться «убрать все источники конфликта» с полуострова. В частности, речь идет о закрытии ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона «Тончхан».

Невоенная часть соглашения предусматривает восстановление железных дорог между странами. По словам Мун Чжэ Ина, это должно произойти до конца года.