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В Moody’s оценили нанесенный США ущерб от шторма «Флоренс»
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В Moody’s оценили нанесенный США ущерб от шторма «Флоренс»
Общество, 04:01
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В Moody’s оценили нанесенный США ущерб от шторма «Флоренс»

Американские штаты Северная и Южная Каролина понесли ущерб на сумму от $38 млрд до $50 млрд в результате разрушений, вызванных штормом «Флоренс». Такие цифры назвали аналитики Moody’s, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что был учтен ущерб недвижимости, транспортным средствам, а также потери бизнеса из-за стихийного бедствия. Таким образом, «Флоренс» занимает седьмую строчку в списке самых разрушительных ураганов в истории США, уступая урагана «Эндрю», обрушившегося на Штаты в 1992 году.

По оценкам Moody’s, суммарные выплаты страховых компаний из-за негативных последствий шторм составят от $1,7 млрд до $5 млрд. При этом нанесенный «Флоренс» ущерб значительно ниже, чем от трех ураганов в 2017 году. Убытки от урагана «Харви» оценили в $133,5 млрд, от «Марии» — в $120 млрд, от «Ирмы» — в $84,2 млрд.

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Шторм обрушился на США 14 сентября. Перед этим в Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Мэриленде ввели режим чрезвычайного положения, власти предписали эвакуироваться более 1,2 млн человек. WSJ отмечает, что жертвами «Флоренс» стал 41 человек, негативные последствия от удара стихии ощущаются до сих пор: в Северной и Южной Каролине все еще повышен уровень воды в реках, около 600 дорог в этих штатах закрыты из-за подтопления.

Теги: Moody's , шторм , ущерб
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