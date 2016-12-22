Кандидат от «справороссов» подал документы на второй тур выборов Хакасии

WSJ рассказала о нежелании Китая вести переговоры с США

CNBC узнал о готовности подлодок ВМФ с гиперзвуковым оружием к 2024 году

Польский телеканал уволил сотрудника за фотографию из твита Трампа

Военные США заметили четыре самолета-разведчика России возле Аляски

Раненый кандидат в президенты Бразилии не примет участия в теледебатах

В Каспийском море корабли ВМФ России провели боевые стрельбы

Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT

В Moody’s оценили нанесенный США ущерб от шторма «Флоренс»

Посольство сообщило об облегчении условий заключения для Бутиной

В США жителя Латвии осудили на 14 лет за создание шпионского антивируса

В ООН предупредили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Йемене

Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе

Два пилота погибли при крушении учебного самолета ВВС Судана

Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу

В Аргентине сообщили о «важном сигнале» при поиске пропавшей подлодки

Помпео заявил об отсутствии оснований у США для переговоров с Ираном

Минфин США перенес дедлайн по ценным бумагам компаний Дерипаски

Зимин снялся с выборов из-за невозможности победить во втором туре

В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате

WSJ узнала о неспособности саудовцев компенсировать иранскую нефть

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На ралли в Петербурге гоночный автомобиль врезался в дерево

Сирийские военные сбили беспилотник боевиков в небе над Латакией

Белорусскому банку снова отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

СМИ узнали о взятке в ₽20 млн при строительстве стадиона на Крестовском

BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group

Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела»

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