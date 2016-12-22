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Кандидат от «справороссов» подал документы на второй тур выборов Хакасии
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Кандидат от «справороссов» подал документы на второй тур выборов Хакасии
Вторые туры — 2018, 07:25
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Кандидат от «справороссов» подал документы на второй тур выборов Хакасии

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал документы для участия во втором туре выбором губернатора Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирком.

Ранее в Центризбиркоме (ЦИК) сообщали, что второй тур выборов может состояться 7 октября, если Филягин согласится занять место снявшего свою кандидатуру единоросса Виктора Зимина.

Ранее Зимин отказался от участия в выборах главы Хакасии. Председатель регионального избиркома Александр Чуманин заявил, что действующий губернатор принял такое решение «по состоянию здоровья». Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала «РИА Новости», что Зимин «реально оценивает свои возможности».

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Однако по словам источника РБК, близкого к Кремлю, Зимин отказался от участия во втором туре выборов из-за невозможности победить, он принял такое решение после звонка из администрации президента. Эту информацию подтвердили РБК собеседник, близкий к штабу Зимина и источник, близкий к руководству Хакасии.

Во время голосования 9 сентября за Зимина проголосовали 36,42% избирателей, его оппонент, первый секретарь регионального отделения КПРФ и депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов заручился поддержкой 44,81% жителей республики. Филягин набрал 11,23% голосов, заняв третье место.

Теги: Хакасия , Выборы губернатора , КПРФ , «Единая Россия» , «Справедливая Россия»
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