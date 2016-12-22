В ЦИК назвали возможную дату второго тура выборов главы Хакасии

Выборы губернатора Хакасии могут состояться 7 октября, если кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин согласится занять место снявшегося со второго тура единоросса Виктора Зимина, передает ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома (ЦИК) Евгения Шевченко.

«Если он согласится, то 7 октября, через две недели, состоится голосование по двум кандидатурам: Валентин Коновалов и Андрей Филягин», — сказал Шевченко.

Он добавил, что в ЦИК уже поступило заявление Зимина о снятии своей кандидатуры, и в субботу, 22 сентября, избирком предложит Филягину принять участие во втором туре.

Ранее Зимин отказался от участия в выборах губернатора Хакасии. По словам председателя регионального избиркома Александра Чуманина, такое решение действующий губернатор республики и кандидат от «Единой России» принял «по состоянию здоровья». Глава ЦИК Элла Памфилова предположила в беседе с «РИА Новости», что «он реально оценивает свои возможности».

Второй тур выборов губернатора Хакасии должен был пройти в воскресенье, 23 сентября. Согласно законодательству, отказаться от участия кандидат может не позднее, чем за сутки до голосования. Как объяснили «Интерфаксу» в республиканском избиркоме, точную дату выборов определят 22 сентября.

В ходе голосования 9 сентября Зимин набрал 36,42% голосов и уступил первому секретарю регионального отделения КПРФ и депутату горсовета Абакана Валентину Коновалову, за которого проголосовали 44,81% избирателей. Кандидат от «Справедливой России» Филягин набрал 11,23% голосов и занял третье место.

Согласно законодательству, даже если все оппоненты Коновалова откажутся от участия во втором туре, голосование пройдет по одной кандидатуре. Он будет считаться избранным, если получит более ​50% голосов.