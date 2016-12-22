Сирийские военные сбили беспилотник боевиков в небе над Латакией

Дрон террористов был сбит над позициями правительственных сирийских войск возле населенного пункта Калъат-Марза провинции Латакия в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщается на странице Минобороны России в Facebook.

Также боевики обстреляли указанный район, в результате были ранены восемь сирийских военнослужащих. Всего за прошедшие сутки были обстреляны населенные пункты Нашхееба, Арафит, Джубб-Эль-Хамир, Маканис-Эд-Дувайри в Латакии, Масасна в провинции Хама и дважды — Тадеф в провинции Алеппо. Кроме того, под обстрел дважды попал научно-исследовательский институт города Алеппо. Стрельба велась с позиций протурецких формирований в районе города Эль-Баб, заявили в Центре.

В начале сентября боевики убили трех сирийских военных в Латакии при помощи пяти беспилотников. За атакой стояли боевики из города Джиср Эш-Шуруг провинции Идлиб. В августе в сирийском городе Хама военные сбили три дрона террористов, тогда никто не пострадал.