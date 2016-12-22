Борисов рассказал о защите российских баз в Сирии системами «Калашникова»

Российские базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии защитят с помощью автоматизированных систем контроля, которые разработает концерн «Калашников». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает корреспондент РБК.

Президент Владимир Путин после того, как российский Ил-20 был сбит сирийским комплексом С-200, заявил, что ответом на ситуацию станет усиление безопасности российских военных объектов в регионе.

«Президентом еще раньше были даны указания усилить охрану наших баз в Хмеймиме и Тартусе», — сказал Борисов. По его словам, «Калашников» предлагает «технические решения, где автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий». «Насколько я знаю, сегодня эта работа в полном разгаре осуществляется. Вопросам безопасности Министерство обороны должное внимание уделяет», — подчеркнул он.

«Калашников» в Сирии, вероятно, займется борьбой с дронами, предположил в разговоре с РБК военный эксперт Алексей Леонков. «При усилении обороны решается два существенных вопроса. Первое — это противовоздушная оборона, второе — это защита от атак дронов», — отметил он.

Леонков считает, что помимо «Калашникова» в усилении обороны баз будут задействованы концерны «Алмаз-Антей» и «Росэлектроника», при этом «Калашников» будет заниматься борьбой с дронами по периметру баз.

По его словам, ранее было представлено специальное ружье, которое сбивает дроны, используя СВЧ-импульс. «Но пока у меня нет данных о том, что оно прошло все испытания», — пояснил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что на базах также могут выставить различные системы наблюдения с участием роботизированных комплексов, комплексы радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и комплексы ПВО.

«Противовоздушную оборону лучше осуществлять с умом, толком и расстановкой. Потому что последние события говорят о том, что наши сирийские партнеры, мягко говоря, оказались не на высоте с ПВО», — добавил Леонков.