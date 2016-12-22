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Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели
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Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели
Технологии и медиа, 19:44
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Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели

Объем предзаказов на новые модели iPhone оказался в 2,5 раза выше, чем на iPhone X в прошлом году. Об этом сообщает старший вице-президент объединенной компании «Связного» и «Евросети» Дагмар Иванов, передает ТАСС.

По его словам, наиболее востребованной стал iPhone Xs Max с объемом памяти 256 Гб в цвете «серый космос». Лидерами среди федеральных округов по предзаказам iPhone XS и iPhone XS Max по итогам первых 12 часов после старта стали ЦФО и Москва. На втором месте оказались СЗФО и Санкт-Петербург, на третьем — Урал.

Apple представила новые iPhone
Технологии и медиа

По данным пресс-службы re: Store, к настоящему времени предзаказ превышает прошлогодний на 35%. Самыми популярными смартфонами являются устройства с памятью 256 Гб в золотом цвете. В группе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что по итогам первых часов предзаказа спрос на новые iPhone превысил спрос на iPhone 8 и iPhone 8 Plus в четыре раза. В некоторых крупных городах спрос был выше, чем на iPhone X, на 15–20%, заявили в компании. При этом самой популярной моделью также стала iPhone XS Max в золотом цвете.

Как сообщили РБК в пресс-службе сервиса объявлений «Юла», на ресурсе размещено большое количество объявлений с предложением купить место в очереди за новым телефоном. Так, место в первой десятке в Москве стоит 270 тыс. руб., однако средняя цена за место — 26,5 тыс. руб.

Старт продаж новинок Apple в мире. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Apple 12 сентября представила новые iPhone XS, XS Max и XR, а также обновленные Apple Watch 4. Акции Apple после презентации новых устройств упали до $221, тогда как накануне демонстрировали рост с $218 до $223. 21 сентября начались продажи новых смартфонов в Европе, Китае, Японии и Австралии.

Россия входит во вторую волну продаж новых iPhone — их можно купить с 28 сентября. Цена на Phone XS составит от 87 990 руб., а iPhone XS Max — от 96 990 руб.

Теги: iPhone , предзаказ , Apple
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