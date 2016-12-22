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Акции Apple отреагировали падением на презентацию новых iPhone
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Акции Apple отреагировали падением на презентацию новых iPhone
Технологии и медиа, 04:52
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Акции Apple отреагировали падением на презентацию новых iPhone
Показ новой линейки iPhone не вдохновил инвесторов — акции компании Apple отреагировали небольшим, но падением. За день до презентации цена акций компании выросла на $5

Акции компании Apple после презентации новых смартфонов и умных часов, которая состоялась в среду, 12 сентября, упали. ​Если накануне акции Apple продемонстрировали рост с $218 до $223, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до $221, следует из данных биржи Nasdaq.

Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея Еще 3 фото
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Презентация новых продуктов прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино (Калифорния). Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте.

Публике были представлены три новые модели iPhone. iPhone XS Max — самый большой смартфон в линейке iPhone с экраном 6,5 дюйма и разрешением 2688x1242 пикселей. Еще одна модель — iPhone XS — обладает экраном 5,8 дюйма с разрешением 2436x1125 пикселей. Наконец, Apple выпустила бюджетную версию iPhone X — iPhone XR.

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Все три смартфона оснащены процессором A12, разработанным Apple. Этот процессор работает на 30% быстрее, чем его предшественник, и способен обрабатывать 12 трлн операций в секунду.

Устройства оснащены функцией распознавания лица. У аппаратов нет кнопки Home («Домой»), они управляются с помощью системы жестов — боковой кнопки, кнопок изменения громкости и различных смахиваний по экрану.

Помимо смартфонов, компания представила новую модель умных часов Apple Watch 4, обладающую «безрамочным» дизайном экрана.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Акции , Apple , Биржа
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