Акции Apple отреагировали падением на презентацию новых iPhone

Показ новой линейки iPhone не вдохновил инвесторов — акции компании Apple отреагировали небольшим, но падением. За день до презентации цена акций компании выросла на $5

Акции компании Apple после презентации новых смартфонов и умных часов, которая состоялась в среду, 12 сентября, упали. ​Если накануне акции Apple продемонстрировали рост с $218 до $223, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до $221, следует из данных биржи Nasdaq.

Презентация новых продуктов прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино (Калифорния). Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте.

Публике были представлены три новые модели iPhone. iPhone XS Max — самый большой смартфон в линейке iPhone с экраном 6,5 дюйма и разрешением 2688x1242 пикселей. Еще одна модель — iPhone XS — обладает экраном 5,8 дюйма с разрешением 2436x1125 пикселей. Наконец, Apple выпустила бюджетную версию iPhone X — iPhone XR.

Все три смартфона оснащены процессором A12, разработанным Apple. Этот процессор работает на 30% быстрее, чем его предшественник, и способен обрабатывать 12 трлн операций в секунду.

Устройства оснащены функцией распознавания лица. У аппаратов нет кнопки Home («Домой»), они управляются с помощью системы жестов — боковой кнопки, кнопок изменения громкости и различных смахиваний по экрану.

Помимо смартфонов, компания представила новую модель умных часов Apple Watch 4, обладающую «безрамочным» дизайном экрана.